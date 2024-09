F1 - Red Bull : Verstappen répond cash à Mercedes !

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen pourrait ne plus s’écrire du côté de chez Red Bull. Le Néerlandais n’y arrive plus au sein de l’écurie autrichienne et pourrait donc songer à aller voir ailleurs après 2025. Des rumeurs l’ont notamment envoyé du côté de chez Mercedes, qui va perdre Lewis Hamilton à l’issue de la saison 2024. Mais le pilote de Red Bull s’est montré plutôt clair à ce sujet.

Champion du monde de F1 en 2021, 2022 et 2023, Max Verstappen semblait bien parti pour rafler une quatrième couronne consécutive en 2024. Mais rien ne va plus pour le Néerlandais chez Red Bull. Le pilote de 26 ans n’a plus remporté une seule course depuis le Grand Prix d’Espagne en juin dernier. Max Verstappen pourrait ainsi être amené à reconsidérer son avenir chez Red Bull, surtout si l’écurie autrichienne ne redresse pas la barre rapidement. Des rumeurs l’ont ainsi annoncé du côté de chez Mercedes. Mais Max Verstappen s’est montré plutôt clair au sujet de son avenir.

«Ce n’est pas dans ma tête»

« Les gens parlent de ces choses beaucoup plus que moi. Je suis très détendu, je pense juste à conduire et à essayer de comprendre mes problèmes et de m’améliorer. Ensuite, je rentre chez moi et je vis ma vie. Je suis assez détendu quant à l’avenir. Pour moi, c’est très simple, j’aime ce que je fais et tant que j’aime ça, je resterai ici et continuerai à piloter en F1. Si je veux aller ailleurs, j’irai ailleurs. Mais pour le moment, ce n’est pas dans ma tête. [...] Ma prochaine étape, s’il y en a une, sera ma dernière étape. Mais la prochaine étape pourrait aussi être de renouveler avec cette équipe » a confié le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Je veux construire une relation longue»

« Est-ce que des clauses de sortie existent dans mon contrat ? Peut-être que oui, peut-être que non. Comme je l’ai dit, je n’y pense pas pour le moment, car il y a tellement de choses que je veux essayer de comprendre et de faire mieux cette année, pas dans les années à venir. Tout le monde dans le paddock veut gagner, donc on peut très facilement passer d’un côté à l’autre au fil des ans. Mais je ne veux pas que ma carrière soit comme ça. Je ne veux pas faire partie de quatre ou cinq équipes. Je veux construire une relation longue, stable et agréable avec tous les membres de l’équipe et me sentir à l’aise. Changer d’équipe trop souvent n’est pas agréable pour moi » a également indiqué Max Verstappen. Le message est clair. Mercedes sait à quoi s’en tenir. Red Bull peut souffler.