F1 - GP de Singapour : Une course historique pour Verstappen et Hamilton !

Une semaine seulement après un Grand Prix d’Azerbaïdjan mouvementé, les pilotes sont de retour. A Singapour, Max Verstappen et Lewis Hamilton ont tous deux l’occasion de rentrer un peu plus dans l’histoire. Le premier car il n’a jamais gagné sur ce circuit, et le second car il pourrait rejoindre une légende en nombre de victoires. Explications.

Une semaine après Bakou, les pilotes sont déjà de retour. Oscar Piastri et McLaren, désormais en tête du championnat du monde des constructeurs, vont tenter d’accroître leur avance sur Red Bull, et pourquoi pas permettre à Lando Norris de mettre un peu plus Max Verstappen sous pression. Car cela fait désormais sept courses que le triple champion du monde n’a plus remporté la moindre course, et le circuit de Singapour, sur lequel le Néerlandais n’a jamais remporté de victoire, ne semble pas propice à l’écurie autrichienne comme le rappelait le principal intéressé dernièrement.

Verstappen dans le dur à Singapour ?

« Je sais que ce ne sera pas notre week-end le plus facile. Mais, bien sûr, si on analyse la course de l’année dernière, il y a des choses qui auraient pu être mieux faites. C’est ce que nous allons essayer de régler ce week-end. Mais, oui, je ne m’attends pas, bien sûr, à ce que ce soit soudainement l’un de nos meilleurs week-ends. J’espère simplement que ce que nous avons fait à Bakou a permis de stabiliser un peu plus la voiture », expliquait ainsi Verstappen à propos du Grand Prix de Singapour.

Hamilton pourrait rejoindre Vettel au palmarès de ce Grand Prix

Quoi qu’il en soit, le Néerlandais va tenter de déjouer les pronostics ici à Singapour, qui est l’un des rares circuits sur lesquels il n’a jamais gagné. De l’autre côté, Lewis Hamilton va tenter lui aussi de s’offrir une victoire historique. En retrait ces derniers temps, le septuple champion du monde pourrait en cas de victoire, rejoindre un certain Sebastian Vettel. L’Allemand est en effet le pilote le plus titré à Singapour avec cinq succès (2011, 2012, 2013, 2015, et 2019), contre quatre pour Hamilton (2009, 2014, 2017, et 2018).