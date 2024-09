F1 - GP de Singaour : Verstappen abandonne déjà !

Jean de Teyssière

Cela fait sept Grands Prix consécutifs que Max Verstappen ne gagne pas. Une éternité pour le pilote néerlandais, puisque ça ne lui est plus arrivé depuis 2020, dernière année où il n’a pas été champion du monde. A Singapour, où il n’a jamais gagné, Verstappen ne vise que…la Q3.

La fin de saison de Max Verstappen pourrait être catastrophique. Le pilote néerlandais a 59 points d’avance sur Lando Norris, le pilote McLaren. Mais le week-end qui arrive, à Singapour, ne risque pas de porter chance au pilote de Red Bull…

«Je ne m’attends pas à ce que ce soit notre meilleur week-end»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Max Verstappen évoque le prochain Grand Prix, à Singapour : « Je sais que ce ne sera pas notre week-end le plus facile. Mais, bien sûr, si on analyse la course de l’année dernière, il y a des choses qui auraient pu être mieux faites. C’est ce que nous allons essayer de régler ce week-end. Mais, oui, je ne m’attends pas, bien sûr, à ce que ce soit soudainement l’un de nos meilleurs week-ends. J’espère simplement que ce que nous avons fait à Bakou a permis de stabiliser un peu plus la voiture. C’était positif. Et j’espère que nous pourrons construire sur cette base et voir ce qui se passe ici. Je veux dire, bien sûr, qu’ici c’est normalement un peu plus bosselé qu’à Bakou, mais j’espère que la voiture pourra le supporter. »

«Je vise sans doute la Q3»

« Je suis convaincu que nous pouvons faire mieux que l’année dernière. Mais en même temps, bien sûr, la concurrence s’est beaucoup améliorée, naturellement. Mais oui, je vise sans aucun doute la Q3, mais nous verrons bien où nous finirons, lâche le triple champion du monde. Je pense que c’était assez bien de voir quelques pièces sur la voiture. Et oui, j’espère que nous pourrons travailler à partir de là. En général, notre voiture n’est pas bonne sur les bosses et les vibreurs. Et c’est, bien sûr, ce que vous avez ici à Singapour. Nous devons donc essayer de stabiliser un peu la situation. Ce n’est pas une question de préparation mentale. Je veux juste rendre la voiture plus rapide et mieux équilibrée. Si j’y parviens avec l’équipe, je sais que nous pouvons être à nouveau très compétitifs. Et c’est la seule chose que je puisse faire. Je veux dire qu’il n’y a pas de secret. Vous savez, nous avons juste besoin de trouver un peu plus de performance et de nous rendre la vie un peu plus facile. »