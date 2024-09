F1 : Verstappen face à un énorme défi !

Arnaud De Kanel

Max Verstappen n'y arrive plus. Le triple champion du monde en titre n'a plus gagné depuis maintenant sept grands prix et il tentera de mettre fin à sa longue disette ce week-end à Singapour, une des rares villes qui ne lui a jamais réussi puisqu'il n'a jamais gagné là-bas.

Ultra dominateur depuis trois saisons, Max Verstappen avait mis la barre tellement haute que sa disette qui dure depuis sept courses parait immensément longue. Mais durant ces belles années de domination, il a pu inscrire son nom au palmarès de quasiment toutes les courses du calendrier, mais pas à Singapour.

Une première pour Verstappen à Singapour ?

Aussi étonnant que cela puisse paraitre, Max Verstappen n'a jamais remporté le Grand Prix de Singapour. Il devra donc relever un immense défi ce week-end avec un moral en berne. « Nous avons appris de nos erreurs de la semaine dernière à Bakou et nous pouvons essayer quelques choses de différent cette semaine à Singapour. Marina Bay est un circuit agréable, mais nous nous attendons à ce qu’il soit encore plus difficile, comme il l’a toujours été pour nous », a déclaré Max Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Place au programme du week-end.

Les pilotes devront couvrir les 306,143 km de course, soit 62 tours de 4,940 km sur le circuit urbain de Marina Bay et ses 19 virages. Les premiers tours de piste s'effectueront ce vendredi dès 11h30 avec la première séance d'essais libres, suivie de la seconde à 15h, toutes les deux diffusées sur Canal+ Sport. Samedi, se tiendra la troisième et dernière séance d'essais libres à 11h30, suivie des qualifications à 15h. Enfin, le départ du Grand Prix de Singapour sera donné dimanche à 14h sur Canal+.

Le programme complet à Bakou

- Vendredi 20 septembre

11h30 - 12h30 : Essais Libres 1 (Canal+ Sport)

15h00 - 16h00 : Essais Libres 2 (Canal+ Sport)

- Samedi 21 septembre

11h30 - 12h30 : Essais Libres 3 (Canal+ Sport)

15h00 - 16h00 : Qualifications (Canal+ Sport 360)

- Dimanche 22 septembre

14h00 : Départ du Grand Prix (Canal+)