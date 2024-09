F1 : Verstappen est déprimé, l’incroyable révélation

Jean de Teyssière

Lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, Max Verstappen a terminé à la cinquième place et n’a jamais semblé être en mesure de faire mieux. Le triple champion du monde donne l’impression d’être résigné, lui qui n’a plus remporté de Grands Prix depuis sept courses. Pour Jacques Villeneuve, Verstappen est même déprimé.

Après le Grand Prix d’Azerbaïdjan, Max Verstappen n’a plus que 59 points d’avance sur Lando Norris, le pilote de McLaren. L’écurie anglaise est d’ailleurs passée devant Red Bull au classement des constructeurs et rien ne semble les empêcher de décrocher le titre. Pour Max Verstappen, il va falloir batailler pour être champion pour la quatrième fois d’affilée.

«Je trouve Max Verstappen très déprimé»

Consultant pour Canal +, Jacques Villeneuve, champion du monde 1997, fait une sacré révélation dans des propos rapportés par Nextgen-Auto : « Je trouve Max Verstappen très déprimé. L’agressivité habituelle, la volonté de se battre que nous connaissons chez lui me manquent. Même à la radio, on ne l’entend presque plus. Quelque chose a changé. » Max Verstappen ne doit pas baisser les bras, car pour rappel, il reste encore sept courses.

«Il n’est pas compétitif»

Un autre champion du monde, Damon Hill, est du même avis que Jacques Villeneuve : « Je ne suis pas toujours d’accord avec Jacques mais souvent je ne peux pas m’empêcher de l’être. C’est presque comme si Max l’acceptait. Je m’attendais à ce qu’il réagisse de manière beaucoup plus indignée, car il n’est pas compétitif. Normalement, il dit qu’il n’acceptera pas si quelque chose ne va pas. Qu’est-ce que cela signifie si c’est vrai ? Je ne pense pas que l’approche après les qualifications et les courses soit bonne. Je comprends que tout le monde veuille voir de l’honnêteté, et Max est bien sûr beaucoup plus jeune, mais ce que j’ai toujours vu avec Michael Schumacher et Lewis Hamilton, c’est qu’ils ont davantage soutenu leurs équipes. »