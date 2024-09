F1 – GP de Singapour : Déjà une énorme catastrophe pour Max Verstappen ?

Jean de Teyssière

Le Grand Prix de Singapour aura lieu ce week-end et Max Verstappen aura tout intérêt à remporter cette course s’il ne veut pas voir Lando Norris se rapprocher encore un peu plus de lui au classement. Mais problème, le triple champion du monde néerlandais n’a jamais remporté cette course dans sa carrière.

Le Grand Prix de Singapour risque d’être la course la plus importante depuis le début de la saison. En pleine bourre, les leaders du championnat du monde des pilotes, McLaren, voudront certainement enfoncer le clou et surtout permettre à leur pilote Lando Norris, de continuer sa route vers le titre. 59 points le séparent de Max Verstappen et à sept courses de la fin, tout est encore possible. D’autant que le circuit urbain de Singapour ne réussit absolument pas à Max Verstappen. Seule éclaircie pour Verstappen : Norris et Oscar Piastri sont très proches au classement, ce qui pourrait créer des tensions dans les dernières courses.

F1 - Mercedes : Red Bull répond cash pour Verstappen ! https://t.co/C6RaapkyVx pic.twitter.com/2Hq5ZyICaa — le10sport (@le10sport) September 18, 2024

Singapour 2023, seule défaite de Red Bull

L’année dernière, Red Bull avait réalisé une saison sensationnelle et historique, en remportant 21 courses sur 22. Du jamais vu dans l’histoire. L’unique course que Red Bull a laissée échapper est celle de Singapour, ou Carlos Sainz avait mis fin à l’hégémonie de l’écurie autrichienne. Puis, Max Verstappen avait remporté les sept courses suivantes, s’offrant tranquillement son troisième titre de champion du monde.

Deux podiums en sept participations

Max Verstappen roulera pour la huitième fois de sa carrière sur le circuit de Singapour. Lors de sa première année, en 2015, le pilote néerlandais avait terminé à la huitième place. L’an passé, lors de l’unique course non remportée par Red Bull, Max Verstappen avait terminé à la cinquième place. En 2019, Max Verstappen vit son dernier podium à Singapour en terminant troisième. L’année d’avant il termine deuxième, juste derrière Lewis Hamilton. Un circuit qui ne réussit vraiment pas au Néerlandais.