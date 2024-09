F1 - Red Bull : Coup de théâtre pour l’avenir de Verstappen ?

Pierrick Levallet

En pleine galère chez Red Bull en ce moment, Max Verstappen pourrait être amené à reconsidérer son avenir au sein de l’écurie autrichienne. Le Néerlandais est notamment annoncé du côté de chez Mercedes. Mais le triple champion du monde en titre pourrait également opter pour une autre option et rejoindre un certain Adrian Newey.

Rien ne va plus pour Max Verstappen chez Red Bull. Toujours leader du championnat des pilotes, le Néerlandais voit la concurrence revenir dangereusement sur lui. Le triple champion du monde en titre n’a plus gagné depuis le Grand Prix d’Espagne en juin dernier et n’est donc plus aussi certain qu’avant de rafler un quatrième titre en 2024. Red Bull a d’ailleurs enregistré un départ majeur avec celui d’Adrian Newey, qui a rejoint Aston Martin. Et cela pourrait pousser Max Verstappen à reconsidérer son avenir.

Verstappen va rejoindre Newey chez Aston Martin ?

Comme le rapporte NextGen-Auto, Aston Martin pourrait être une sérieuse option pour Max Verstappen. Le Néerlandais pourrait décider de suivre Adrian Newey et rejoindre l’écurie de Silverstone. L’ingénieur britannique est considéré comme un « génie » en F1. Le pilote de 26 ans pourrait voir d’un bon œil l’idée de le retrouver pour essayer de remporter un autre titre de champion du monde. Red Bull va aussi devoir se méfier de Mercedes, qui serait intéressé par un éventuel transfert de Max Verstappen en 2026.

Alonso s’enflamme pour l’arrivée de Newey

Il y a quelques jours, Fernando Alonso n’avait pas caché sa joie de voir Adrian Newey débarquer chez Aston Martin. « La vision de Lawrence prend forme et avec ce bâtiment, avec Adrian, avec Honda, Aramco, une nouvelle soufflerie, c'est définitivement l'équipe du futur, je dirais. Pour moi, ce sera une opportunité professionnelle incroyable de travailler avec Adrian et de continuer à porter cette couleur verte, ce dont je suis fier. Mais aussi, d'un point de vue personnel, c'est une opportunité incroyable de travailler avec des personnes dont on peut apprendre tant de choses » expliquait le pilote espagnol. Fernando Alonso pourrait aussi exulter s’il voyait Max Verstappen le rejoindre après 2025. À suivre...