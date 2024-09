F1 : Verstappen a camouflé un gros problème chez Red Bull

Jean de Teyssière

Malgré un début de saison canon, Red Bull et Max Verstappen vivent des moments plus délicats ces derniers mois. Oscar Piastri est sorti victorieux du Grand Prix d’Azerbaïdjan et cela fait désormais sept courses que Red Bull ne remporte pas. Les problèmes liés à la monoplace ne dateraient pas d’hier, mais plutôt de l’année dernière, sauf que les grandes performances de Max Verstappen ont empêché l’écurie autrichienne de s’y pencher plus sérieusement…

Lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, Max Verstappen a terminé cinquième, juste derrière Lando Norris qui lui reprend trois points dans la course au titre. La monoplace ne fonctionne pas chez Red Bull, qui a pris un sérieux retard…

«Nous l’avons pas pris au sérieux car Max gagnait»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Christian Horner, le directeur de Red Bull, explique les raisons des difficultés de la monoplace cette saison : « Comme vous le savez, nous avons lancé un audit sur le comportement de notre voiture avec les évolutions. Nous avons retracé l’historique du développement et il s’est avéré que la première erreur que nous avons commise n’était pas sur la RB20 de cette année, mais la RB19 de l’an dernier. Cela a débuté avec une mise à niveau du plancher en 2023 à Barcelone. C’est aussi à partir de ce Grand Prix que Checo (Perez) a commencé à avoir des problèmes avec la voiture. Nous ne l’avons tout simplement pas pris au sérieux car Max (Verstappen) a continué à gagner. »

«Rien ne laissait soupçonner la spirale négative»

« Aucune F1 n’est parfaite, vous trouverez toujours un problème ici ou là, des choses à corriger ou à faire progresser. Mais nous avions une telle avance aussi avec cette monoplace. Rien ne laissait soupçonner la spirale négative qui allait se mettre en place jusqu’ici, avoue Horner. Cela explique les expérimentations que nous avons faites avec le plancher à Bakou et les données récoltées serviront à finaliser le package prévu pour Austin. Nous avons un mois sans courses environ, nous allons en profiter. »