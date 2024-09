F1 : Hamilton plombé ? Mercedes déballe tout !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dimanche à Bakou, Lewis Hamilton a été contraint de s’élancer depuis la voie des stands en raison d’un changement au niveau de son moteur. Directeur de Mercedes, Toto Wolff a expliqué pourquoi l’écurie allemande avait décidé de prendre cette pénalité en Azerbaïdjan plutôt que plus tard dans la saison.

La galère se poursuit pour Lewis Hamilton. En difficulté depuis sa victoire en Belgique (suite à la disqualification de George Russell), le septuple champion du monde a subi un gros coup dur ce week-end en Azerbaïdjan. Septième à l’issue des qualifications à Bakou , le Britannique a finalement dû s’élancer depuis la voie des stands.

« Nous en avons longuement discuté »

La raison ? Lewis Hamilton a écopé d’une pénalité par la FIA car Mercedes a changé le moteur de sa W15. Mais cette pénalité, l’écurie allemande aurait pu l’appliquer le week-end prochain à Singapour, ou même à Austin. Pourtant, le Team Principal des Flèches d’Argent, Toto Wolff, a affirmé que prendre cette pénalité dès Bakou était une bien meilleure solution. « Je pense qu’il y a deux philosophies différentes et nous en avons longuement discuté. La première consiste à avaler la pilule ici, car en partant de la septième place, on ne sait pas ce que ça aurait donné, et ensuite à le faire à Austin », a lâché l’Autrichien dans des propos relayés par Next-Gen Auto.

« Nous pensons qu’Austin est une opportunité »

« Mais nous pensons qu’Austin est une opportunité et c’est donc la décision que nous avons prise. Je ne sais pas si c’est une bonne ou une mauvaise décision, mais il s’en est fallu de peu, poursuit Toto Wolff, qui ne veut pas gâcher ses chances sur des circuits intéressants pour Mercedes : « Je pense que nous avons toujours été rapides à Barcelone, Silverstone, Spa-Francorchamps. Quel est le prochain ? Austin a été un bon circuit pour nous l’année dernière. Le Brésil a été un bon circuit pour nous. Il n’y en a plus beaucoup de bons ».