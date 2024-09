F1 - GP d’Azerbaïdjan : Fiasco pour Ocon et Gasly, Alpine déballe tout

Pierrick Levallet

Le Grand d’Azerbaïdjan a pris des allures de fiasco pour Pierre Gasly et Esteban Ocon. Les deux pilotes français n’ont pas terminé dans les points ce dimanche. Alpine a ainsi perdu une place au classement constructeur. Le patron de l’écurie française s’est livré sur ce nouvel échec à Bakou.

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan a tourné en faveur de McLaren ce dimanche. Oscar Piastri a remporté sa deuxième course de la saison. En revanche, tout ne s’est pas déroulé comme prévu pour Esteban Ocon et Pierre Gasly. Les deux pilotes français ont terminé en-dehors des points à Bakou, faisant ainsi perdre une place à Alpine au classement constructeur. Oliver Oakes s’est alors livré sur ce fiasco.

«Cela s’annonçait compliqué de remonter dans le peloton»

« Un week-end que nous devons vite mettre derrière nous. Cela s’annonçait compliqué de remonter dans le peloton vu d’où nous partions, avec une voiture en fond de grille et l’autre dans la voie des stands. Nous avons fait un long relais avec nos deux pilotes en pneus durs en prévision d’une voiture de sécurité ou d’un drapeau rouge vers la fin de la course » a d’abord expliqué le directeur d’Alpine dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Nous n’avions pas la fiabilité requise pour être compétitifs»

« Cela n’a finalement pas porté ses fruits, même avec la VSC dans les derniers tours. Enfin, nous n’avions pas la fiabilité requise pour être compétitifs ce week-end et c’est un sujet que nous devons analyser et résoudre rapidement, d’autant plus que nous avons perdu une place au championnat. Nous chercherons à rebondir à Singapour, où nous devons retrouver une partie de notre forme et de nos performances affichées autour de la pause estivale » a ensuite ajouté Oliver Oakes. Reste maintenant à voir comment Pierre Gasly et Esteban Ocon s’en sortiront à Singapour le 22 septembre.