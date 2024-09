F1 - Alpine : «Très dur», Gasly se lâche

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En plein cœur d’une saison galère pour Alpine, Pierre Gasly réussit à optimiser les performances de sa monoplace. 12ème à l’arrivée du Grand Prix d’Azerbaïdjan ce dimanche après-midi, le Normand a affirmé qu’il avait connu de très bonnes sensations. Cependant, Gasly est également lucide sur les difficultés rencontrées par l’écurie française cette saison.

La galère continue pour Alpine. Ce dimanche en Azerbaïdjan, Esteban Ocon a vécu une course compliquée avec une 15ème place à l’arrivée. Avec un peu plus de sensations à bord de l’A524, Pierre Gasly s’est quant à lui classé 12ème, et s’est exprimé sur sa performance du jour.

« Ça a été très dur ce week-end »

« Je pense que c’est une de mes meilleures courses de la saison », a d’abord affirmé Gasly avant d’évoquer les difficultés. « J’étais à la limite du début à la fin, je n’avais rien de plus à aller chercher. On finit très loin, on savait qu’en partant en pneus durs on allait rester longtemps en piste et la Safety Car est arrivée trop tard. Mais ça a été très dur ce week-end. On essaie juste de tirer le positif là où on était, j’essaie de regarder mes temps au tour, de comparer avec Esteban, car quand on est dans ces positions on a rien à gagner. C’était très difficile dans la voiture, ça glissait partout et j’essayais de garder le contact avec les autres ».

« On va devoir comprendre pour quoi c’est difficile »

« Mais on va devoir comprendre pour quoi c’est difficile, on perd en ligne droite, ce week-end on était lents en virages, on glissait beaucoup et on n’avait pas de motricité. On a beaucoup de travail devant nous et je sais que des solutions vont arriver pour la fin de saison et l’année prochaine donc on va devoir travailler. Aujourd’hui Williams marque beaucoup de points et c’est pas une bonne nouvelle, mais il reste plusieurs courses pour aller les chercher », conclut le pilote normand.