F1 - Red Bull : Il bat Verstappen et jubile !

S’il réalise une saison globalement décevante chez Red Bull, Sergio Perez a battu Max Verstappen. En effet, le Mexicain a terminé quatrième des qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan ce samedi, tandis que le triple champion du monde s’élancera depuis la sixième place. Après sa performance, « Checo » a affirmé avoir retrouvé une certaine confiance.

Deux semaines après Monza, la Formule 1 est bel et bien de retour. Grand amateur des circuits urbains, Sergio Perez a retrouvé des couleurs ce samedi à l’occasion des qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Le Mexicain, auteur de prestations peu remarquées tout au long de la saison, et dont l’avenir chez Red Bull reste, malgré sa prolongation, assez incertain, a signé le quatrième meilleur temps des qualifications dominées pour la quatrième année consécutive par Charles Leclerc.

« L'équipe a fait un travail incroyable »

Surtout, Checo Perez a battu Max Verstappen. En pleine galère ces derniers temps, le triple champion du monde s’élancera depuis la sixième place seulement. Perez n’avait plus battu son coéquipier en qualifications depuis mai 2023, une éternité. Dans des propos relayés par Motorsport.com, le Mexicain s’est exprimé sur ses bonnes sensations récentes : « C'est positif. L'équipe a fait un travail incroyable pour apporter les évolutions afin de corriger les problèmes rencontrés. Il en faut juste plus qui vont dans la même direction. L'équipe est à fond. Oui, nous avons connu une période difficile lors des dernières courses, mais je crois que nous faisons de vrais progrès. Je pense qu'il s'agit des plus importants progrès faits sur la voiture depuis le début de l'année. Donc, avec un peu de chance, nous pourrons transformer cela en rythme de course demain également ».

« La voiture m'a permis d'être en confiance »

« La voiture m'a permis d'être en confiance », avoue Sergio Perez. « Si j'étais arrivé ici avec la même voiture que pendant le reste de la saison, les résultats auraient été les mêmes. [...] L'équilibre s'améliore juste, il va clairement dans la bonne direction. Évidemment, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais aller dans la bonne direction est ce dont nous avons besoin, il faut juste continuer et aller plus loin ».