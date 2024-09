F1 - Verstappen : Red Bull déclare la «guerre» à McLaren !

Pierrick Levallet

Alors qu’il était bien parti pour rapidement rafler un quatrième titre consécutif, Max Verstappen n’y arrive plus. Le pilote néerlandais n’a plus remporté de course depuis le Grand Prix d’Espagne en juin dernier. Lando Norris en a profité pour rattraper son retard. Red Bull s’attend ainsi à une lutte acharnée avec McLaren jusqu’à la fin de la saison.

Champion du monde en 2021, 2022 et 2023, Max Verstappen était bien parti pour rafler un quatrième titre d’affilé en 2024. Leader du classement des pilotes, le Néerlandais a néanmoins vécu un coup d’arrêt. Le triple champion du monde en titre n’a plus remporté une seule course depuis le Grand Prix d’Espagne en juin dernier. Red Bull ne semble plus être l’écurie dominatrice. Christian Horner s’attend ainsi à une lutte particulièrement serrée avec McLaren jusqu’à la fin de la saison.

F1 - Red Bull : Max Verstappen choque Lewis Hamilton ! https://t.co/hhAyfR2IOZ pic.twitter.com/3tP68nv6VT — le10sport (@le10sport) September 13, 2024

«Ce sera une lutte acharnée»

« Écoutez, tout est en jeu. Je veux dire, évidemment, Max a une solide avance au championnat des pilotes, mais vous ne pouvez rien prendre pour acquis à huit courses de la fin. Nous en sommes donc très conscients lors des courses et des courses Sprint. Il suffit de quelques mauvais week-ends et de gros week-ends de la part de Lando [Norris], et soudain, cela devient beaucoup plus serré. Chez les constructeurs, c’est une course à trois. Évidemment, nous avons huit points d’avance sur McLaren. Ce sera donc une lutte acharnée, une guerre sur les huit dernières courses restantes » a expliqué le patron de Red Bull dans des propos rapportés par F1 Only.

«Le titre ? Ce n’est plus réaliste» pour Verstappen

Max Verstappen, de son côté, s’est montré plus pessimiste concernant les chances de défendre son titre. « La saison dernière, nous avions l’une des voitures les plus dominantes de tous les temps et nous en avons fait un monstre. Elle est inconduisible et je trouve ça très étrange. Le titre des pilotes et celui des constructeurs? Ce n’est plus réaliste d’en parler » a confié le pilote de Red Bull récemment. À suivre...