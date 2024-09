F1 - Red Bull : Max Verstappen choque Lewis Hamilton !

Pierrick Levallet

La fin de saison de F1 promet d’être palpitante. Leader du championnat des pilotes depuis le début, Max Verstappen n’y arrive plus au volant de sa Red Bull. Le Néerlandais n’a plus gagné depuis le Grand Prix d’Espagne et estime qu’il n’est désormais plus réaliste pour lui de viser le titre. Ses propos ont d’ailleurs choqué Lewis Hamilton.

«Le titre ? Ce n’est plus réaliste» peste Verstappen

« La saison dernière, nous avions l’une des voitures les plus dominantes de tous les temps et nous en avons fait un monstre. Elle est inconduisible et je trouve ça très étrange. Le titre des pilotes et celui des constructeurs? Ce n’est plus réaliste d’en parler » avait alors déploré Max Verstappen, à qui il ne reste plus que 62 points d’avance sur Lando Norris. Les propos du Néerlandais ont toutefois étonné Lewis Hamilton, qui n’a pas hésité à se moquer légèrement du pilote de Red Bull.

«Il est assez loin devant avec sa Red Bull» souligne Hamilton

« Il a dit qu’il n’était pas réaliste pour lui de remporter l’un des deux titres ? Choqué oui... Je veux dire, c’est son opinion, évidemment, ce qu’il ressent à ce moment-là, mais il est assez loin devant avec sa Red Bull » a lancé le futur pilote de Ferrari, qui évolue encore chez Mercedes, dans des propos rapportés par NextGen-Auto. Reste maintenant à voir si Red Bull saura régler ses problèmes rapidement pour permettre à Max Verstappen de défendre son titre. Verdict lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan ce dimanche.