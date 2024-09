F1 : Fiasco à la Hamilton pour Verstappen ?

Pierrick Levallet

Champion du monde en 2021, 2022 et 2023, Max Verstappen semblait bien parti pour rafler un quatrième titre en 2024. Leader du classement des pilotes depuis le début de la saison, le Néerlandais voit toutefois la concurrence revenir sur lui à vitesse grand V. Un fiasco similaire à ce que Lewis Hamilton a vécu plus tôt dans sa carrière menacerait notamment Max Verstappen.

La fin de cette saison 2024 de F1 promet d’être palpitante. Écurie dominatrice depuis 2022, Red Bull n’y arrive plus. La monoplace de l’équipe autrichienne n’est plus aussi performante qu’avant, et cela joue sur les résultats de Max Verstappen. Le Néerlandais, leader du championnat des pilotes depuis le début de saison, n’a plus gagné depuis le Grand Prix d’Espagne en juin dernier. Les autres pilotes, dont Lando Norris, commencent à rattraper leur retard sur Max Verstappen. S’il ne redresse pas la barre rapidement, le titre pourrait lui échapper.

Prost et Schumacher ont brisé les rêves de Mansell et Raïkkönen

Et si tel est le cas, Max Verstappen subirait le même sort réservé à d’autres pilotes avant lui. En 1986, Nigel Mansell était en tête du championnat des pilotes après six courses. Mais finalement, le pilote de Williams n’a pas su conserver son avance. Le Britannique a vu le titre lui échapper au profit d’Alain Prost lors du dernier Grand Prix. Kimi Raïkkönen a également eu droit à un scénario similaire en 2003. Leader après les premières courses, le Finlandais a vu Michael Schumacher le rattraper. Le Baron Rouge a fini par le surclasser et rafler la sixième de ses sept couronnes.

Hamilton a aussi vu un titre lui échapper de peu

Lewis Hamilton a aussi vu le titre lui échapper de peu en 2007. Le Britannique avait réalisé d’excellents débuts au volant de sa McLaren pour sa première saison en F1. Le pilote d’aujourd’hui 37 ans menait le championnat après les premiers Grand Prix. Mais après un concours de circonstances, Lewis Hamilton a vu Kimi Raïkkönen le surclasser lors de la dernière course. Enfin, Sebastian Vettel a aussi été victime de ce scénario à deux reprises ! En 2017 et 2018, l’Allemand avait bien démarré les saisons chez Ferrari. Mais à chaque fois, l’ancien de chez Red Bull a vu Lewis Hamilton prendre le dessus sur lui et rafler les deux titres à sa place. Max Verstappen va donc devoir trouver une solution rapidement s’il ne veut pas, lui aussi, être victime d’un tel fiasco.