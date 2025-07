L'OM veut s'offrir un Parisien, c'est raté !

A la recherche de renforts, l’Olympique de Marseille aurait trouvé son bonheur en Serie A avec Timothy Weah, latéral ou ailier droit qui évolue actuellement à la Juventus. Mais les négociations autour de l’international américain semblent bloquer depuis quelques jours, avec son agent qui est d’ailleurs sorti du silence pour pousser un coup de gueule.

La colonie d’ancien du PSG pourrait bien s’agrandir du côté de Marseille. Après Adrien Rabiot l’été dernier, l’ OM viserait un autre ancien joueur de son grand rival, avec Timothy Weah . Et ce dernier serait plus que séduit par l’idée d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi , puisqu’il pousserait pour poser ses valises dans le sud de la France.

La colère du clan Weah

A Turin, on ne semble pas vraiment s’opposer à un départ de Weah, qui ne rentrerait pas dans les plans d’Igor Tudor. Pas question toutefois de le brader ! Ainsi, la Juventus aurait augmenté son prix de 15 à 20 ou 22M€, ce qui aurait grandement refroidi l’OM... et surtout beaucoup agacé son agent. « Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole, mais ne pas le faire aujourd'hui serait accepter l'inacceptable et le manque de respect total » a récemment déclaré Badou Sambague, au micro de RMC Sport. « Une personne est en train de saper cela ».