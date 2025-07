Signature à l'OM : Le coup de fil décisif de l'entraîneur !

Dans le dernier épisode de la série Sans jamais rien lâcher, diffusée sur la chaîne officielle de l’Olympique de Marseille sur YouTube, on en apprend un peu plus sur la saison de Luis Henrique. Très décrié, le Brésilien est devenu sous les ordres de Roberto De Zerbi l’un des meilleurs éléments de l’équipe.

C’est en tout cas ce qu’a raconté Medhi Benatia , en évoquant la première rencontre entre Luis Henrique et Roberto De Zerbi . « Je pense qu'il a été l'un des premiers à l'appeler pour le rassurer sur son avenir. Luis a compris qu'on lui ferait confiance et qu'on lui confierait des responsabilités » a expliqué le directeur sportif de l’ OM , sur la chaîne YouTube officielle du club.

« Même si j'ai été dur avec lui cette saison, il mérite une belle carrière »

« De Zerbi pratique un football offensif et il en a tiré le meilleur parti. Et Luis est quelqu'un de bien. Même si j'ai été dur avec lui cette saison, il mérite une belle carrière » a poursuivi Benatia. A noter que Luis Henrique a déjà eu un certain impact dans son nouveau club de l’Inter lors du Mondial des clubs, mais il ne semble pour le moment pas avoir convaincu les supporters.