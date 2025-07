Real Madrid : Le raté de folie révélé sur le mercato !

Lors de son passage à Leicester, Riyad Mahrez aurait pu signer au Real Madrid. En effet, le club merengue aurait souhaité boucler le transfert de l'international algérien. Toutefois, les Foxes se seraient montrés trop gourmand pour la vente de Riyad Mahrez. Comme l'a avoué l'ailier droit de 34 ans, il a fait une erreur en refusant d'inclure une clause libératoire à 25M€ dans son contrat.

«Si j’avais ma clause de 25 millions, je serais allé au Real»

« Les transferts les plus fous qui auraient pu se faire ? J’ai failli signer à Arsenal en 2016, quand on gagne le championnat. C’était presque fait, après Leicester m’a bloqué car ils voulaient trop d’argent. Le truc le plus fou, c’était que l’année d’avant, je resigne un nouveau contrat où ils veulent me mettre une clause de 25M€. A l’époque c’était beaucoup. J’ai dit non, car je pensais que c’était trop. A l’arrivée, je suis le meilleur joueur de Premier League. Tous les clubs me veulent, et si j’avais ma clause de 25 millions, je serais allé au Real, car ils me voulaient. Mais comme Leicester demandait trop, je suis resté. (…) Si le PSG n’est jamais venu ? Vite fait, mais ce n’était pas vraiment… Mais je pense que si j’avais voulu y aller, j’aurais pu y aller », a confié Riyad Mahrez, sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec Al-Ahli.