Mercato - OM : Le coup de gueule qui vend la mèche pour le prochain transfert !

Ce dimanche soir, le dossier Timothy Weah a pris un autre tournant. En effet, alors que l'Américain voit son départ vers l'OM être bloqué par la Juventus, son agent a poussé un violent coup de gueule. Une prise de parole qui en dirait visiblement long sur les intentions de Weah et son envie de signer à l'OM.

Dans le clan Weah , on commence à en avoir assez de la Juventus . Alors que l'Américain veut rejoindre l'OM , la Vieille Dame n'entend pas faciliter l'opération pour le moment. De quoi agacer l'agent de Timothy Weah. Badou Sambague a en effet balancé sur RMC : « La Juve est un club fantastique. Le département sportif est géré par trois personnes. Deux ont la classe et une autre se cherche encore. On ne va pas lui en vouloir pour cela. Deux cherchent des solutions et une personne crée des problèmes. Et cela on ne peut pas laisser passer. Tim Weah, toujours professionnel, a été écarté durant le Mondial. Cette personne a bâclé sa Coupe du monde, a voulu le forcer à aller là où il souhaitait. Aujourd’hui, par vengeance il demande une fortune et attend une offre de Premier League qui ne viendra pas et ne sera ne sera jamais validée par nous ».

« Il n'y a pas vraiment lieu de s'affoler »

A propos de ce qu'a pu dire l'agent de Timothy Weah, Jennifer Mendelewitsch a également confié : « Le coup de pression de l'agent de Weah ? Il essaie de mettre une pression tout en l'enlevant à son joueur en le mettant sur lui-même pour dire clairement qu'il a envie d'aller à Marseille et que ça ne sert à rien que le club se mette d'accord avec des clubs qui feront une offre plus lucrative parce qu'ils ne l'accepteront pas. C'est un jeu auquel on peut jouer, mais le joueur et sous contrat et ça restera toujours le club qui aura le dernier mot. Libre à eux de refuser des propositions, je pense par contre, vu qu'on est à peine fin juillet, qu'il n'y a pas vraiment lieu de s'affoler. Tout le monde joue son jeu, l'agent qui presse pour un mouvement, la Juve qui essaie d'en tirer le plus possible et le joueur qui est au milieu et qui s'est probablement déjà mis d'accord. (...) L'identité du dirigeant critiqué ? J'aurais trouvé ça mieux de dire de qui on parle parce que ça aurait eu plus d'impact et aurait permis peut-être que le joueur ne puisse plus rester. Il aurait alors fallu trouver une solution rapide ».