Mercato - OM : La vengeance à 22M€ qui ne passe pas !

Depuis plusieurs semaines, l’OM tente de faire venir Timothy Weah. L’Américain souhaite débarquer dans le sud de la France, mais pour le moment il n’y aurait pas d’accord avec la Juventus. Dimanche soir, l’agent du joueur formé au PSG est monté au créneau en évoquant notamment une vengeance de la part de Damien Comolli, qui espère vendre l’attaquant contre 22M€, une somme trop élevée selon Marseille.

Alors que les négociations entre l’OM et la Juventus au sujet de Timothy Weah ont commencé il y a déjà plusieurs semaines, aucun accord n’a été trouvé entre les différentes parties. Une situation qui agace Badou Sambagué, le représentant de l’Américain, qui s’est exprimé sur le sujet pour RMC Sport. « La Juve est un club fantastique. Le département sportif est géré par trois personnes (Giorgio Chiellini, François Modesto et Damien Comolli). Deux ont la classe et une autre se cherche encore. On ne va pas lui en vouloir pour cela. Deux cherchent des solutions et une personne crée des problèmes. Tim Weah, toujours professionnel, a été écarté durant le Mondial des clubs. Cette personne a voulu le forcer à aller là où il souhaitait (Nottingham Forest). Aujourd'hui, par vengeance, il demande une fortune et attend une offre de Premier League qui ne viendra pas et ne sera jamais validée par nous. »