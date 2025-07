Mercato : Après le PSG, il veut signer à l'OM !

Formé au PSG, Timothy Weah pourrait signer à l'OM lors de ce mercato estival. En fin de contrat le 30 juin 2028 avec la Juventus, l'international états-unien souhaiterait faire son retour en France, plus précisément du côté de Marseille. Toutefois, le club présidé par Pablo Longoria n'a pas encore réussi à faire plier la direction turinoise.

Formé au PSG , Timothy Weah a été vendu au LOSC lors de l'été 2019, et ce, pour une somme proche de 10M€. Quatre années plus tard, le joueur de 25 ans est parti à l'étranger. En effet, la Juventus a déboursé environ 11M€ pour s'attacher les services de Timothy Weah.

Formé au PSG, Timothy Weah veut rejoindre l'OM

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec la Juventus, Timothy Weah pourrait ne plus faire long feu à Turin. Selon les informations de TMW, l'international états-unien souhaiterait faire son retour en France lors de ce mercato estival. Plus précisément, Timothy Weah voudrait signer à l'OM, et ce, malgré son passage au PSG. Si son transfert à Marseille se concrétise, l'ailier droit de formation - reconverti en tant que latéral - marchera sur les pas d'Adrien Rabiot.