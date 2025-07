10M€ : Transfert imminent au PSG !

Le PSG est en train de passer à la vitesse supérieure sur le mercato. La formation parisienne souhaite se renforcer, mais aussi se débarrasser de ses indésirables. C’est dans cette optique que les Rouge-et-Bleu se sont penchés sur le dossier de Milan Skriniar. Un transfert du défenseur central, annoncé du côté de la Turquie, serait d’ailleurs imminent.

Revenu de son prêt à Fenerbahçe , le défenseur central de 30 ans doit trouver le temps long. Comme le rapporte L’Equipe, l’international slovaque loge dans un hôtel et se rend à l’entraînement de l’équipe Espoirs du PSG en taxi le temps que la situation entre la formation parisienne et l’équipe turque se démêle.

Le PSG finalise son transfert ?

Et toujours selon le quotidien sportif français, le dossier est entré en phase terminale. Le PSG et Fenerbahçe finaliseraient un accord autour d’un transfert à 10M€ pour Milan Skriniar. Chez les pensionnaires de la Ligue 1, on estimerait même que le deal pourrait être bouclé dans la semaine. Il ne s’agirait donc plus que d’une question de temps avant que Milan Skriniar ne soit officiellement plus un joueur du PSG. À suivre...