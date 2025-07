PSG : Le problème inattendu qui bloque deux transferts !

Cet été, l’un des objectifs du PSG est de dégraisser son effectif. Le club de la capitale essaie de se séparer de certains joueurs, dont Milan Skriniar et Marco Asensio. Ces derniers sont d’ailleurs annoncés en partance pour Fenerbahçe depuis plusieurs jours, mais un petit problème vient retarder l’officialisation de ces deux transferts.

Un problème d’acompte bloque l’opération

Milan Skriniar et Marco Asensio sont donc toujours des joueurs du PSG et on saurait enfin le pourquoi du comment. D’après les informations de SportsDigitale, ce double transfert n’a pas encore été officialisé en raison d’un problème d’acompte de la part du Fenerbahçe. Cela devrait toutefois être réglé très rapidement et la formation turque pourra alors officialiser ce double transfert.