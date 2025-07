Mercato : Transfert à 40M€, le PSG se fait recaler !

Alors que les négociations pour la prolongation de contrat de Gianluigi Donnarumma n’avancent pas, le PSG aurait décidé de prendre les choses en main. Lassé par les exigences de l’Italien, le club de la capitale a choisi de foncer sur Lucas Chevalier. Le champion de France vient d’ailleurs d’envoyer une offre à Lille, mais elle devrait être refusée, car inférieure à 40M€, la somme demandée par les dirigeants du LOSC.

Le PSG fonce sur Lucas Chevalier

Depuis plusieurs mois, le PSG et Gianluigi Donnarumma sont donc en négociations pour étendre le contrat de l’Italien, qui arrive à échéance en juin 2026. Oui mais voilà, le temps est passé et aucun accord n’a pu être trouvé entre les deux parties. Le champion de France s’est donc lassé et il serait prêt à tirer un trait sur l’ancien Milanais. D’après les informations de L’Équipe, Luis Campos s’activerait d’ailleurs pour mettre la main sur Lucas Chevalier, avec qui un accord existerait déjà pour un contrat de cinq ans.