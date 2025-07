32M€ : Le transfert qui fait paniquer l’OM ! 

Depuis plusieurs semaines, l’OM tente d’attirer Igor Paixão, l’attaquant du Feyenoord Rotterdam. Pablo Longoria aurait déjà fait plusieurs offres pour le Brésilien, mais elles ont toutes été refusées par la formation néerlandaise. Le club phocéen va donc devoir augmenter sa proposition, sachant que Leeds serait tout proche d’un accord avec la formation d’Eredivisie contre un chèque de 32M€.

Paixão pourrait partir pour 32M€ vers Leeds

L’OM va donc devoir augmenter son offre, d’autant plus que la menace se fait de plus en plus pressante. Toujours d’après les informations de L’Équipe, Leeds serait tout proche d’obtenir un accord avec le Feyenoord Rotterdam au sujet d’Igor Paixão pour un montant de 32M€ avec des bonus. Le club phocéen est donc clairement menacé et il va devoir agir très vite sous peine de voir le Brésilien lui passer sous le nez.