 Real Madrid : Le clash avec une star à cause de Mbappé !

Depuis maintenant quelque temps, le Real Madrid tente de faire prolonger Vinicius. La star brésilienne serait d’accord pour rester encore quelques années dans la capitale espagnole, mais pas à n’importe quel tarif. L’ancien joueur de Flamengo souhaiterait obtenir le même salaire que Kylian Mbappé, ce que la Casa Blanca refuse catégoriquement pour le moment.

Après une saison plus que compliquée, le Real Madrid a décidé de prendre les choses en main et donc d’être très actif sur le mercato. Le club espagnol a déjà enregistré quatre arrivées avec Carreras, Huijsen, Alexander-Arnold et Mastantuono, mais cela n’est peut-être pas terminé et Xabi Alonso pourrait obtenir une dernière surprise avant la clôture du marché des transferts.