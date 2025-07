Signature avec Mbappé : L'annonce qui va faire du bruit au Real Madrid !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid est fan de William Saliba. C'est notre information exclusive datant du 9 octobre dernier. Le10sport.com vous a dernièrement révélé qu'Arsenal avait dégainé une grosse offre contractuelle à son défenseur. Interrogé sur la question pendant la préparation des Gunners à Singapour, Saliba a lâché un indice.

William Saliba prêt à retrouver Kylian Mbappé ? Coéquipiers avec l' équipe de France depuis trois ans désormais et la première sélection du natif de Bondy avec les Bleus le 25 mars 2022 pendant France - Côte d'Ivoire (2-1), l'international français aux 28 capes fait le bonheur d' Arsenal depuis son retour de prêt de l' OM à l'été 2022. Trois ans que Saliba s'est imposé comme le roc des Gunners et comme une référence de Premier League à son poste de défenseur central.

Le Real Madrid en pince pour William Saliba

Une progression du défenseur central de 24 ans qui n'est pas passée inaperçue au Real Madrid. Le10sport.com a dévoilé une prise de renseignements de la part des dirigeants du Real Madrid auprès de Saliba et de son entourage et plus récemment une offre des Gunners. On vous affirmait entre autres que les décideurs madrilènes faisaient du recrutement de l'international français une priorité pour cet été.