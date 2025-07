PSG : Transfert surprise annoncé à l’étranger ?

Un énorme cas a explosé au Paris Saint-Germain, puisqu’un départ de Gianluigi Donnarumma n’a jamais semblé aussi proche. Son contrat se termine en effet dans moins d’un an et avec les négociations qui n’avancent pas concernant sa prolongation, le club parisien aurait décidé de le vendre pour ne pas le perdre sans encaisser la moindre indemnité.

Cette deuxième partie de mercato sera sans aucun doute très animée pour l’international italien, avec le PSG qui devra lui trouver un nouveau club pour ne pas revivre un traumatisme à la Kylian Mbappé . Mais pas facile de trouver preneur, parce que Donnarumma coute tout de même cher en dépit de sa situation contractuelle et surtout, il réclamerait un salaire très important. Tous les yeux se sont donc tournés vers la Premier League , où l’argent ne manque pas et où le gardien parisien aurait déjà plusieurs pistes sérieuses.

La trahison à Milan

Et pourquoi pas la Serie A ? D’après les informations de Mediaset, il ne faudrait pas totalement exclure un retour de l’ancien de l’AC Milan dans le championnat italien. Et ça pourrait bien faire beaucoup de bruit, puisque Gianluigi Donnarumma pourrait retrouver le chef-lieu lombard cet été... mais côté nerazzurro ! L’Inter semble en effet prête à signer un très gros coup en ce mercato et le capitaine de la Squadra Azzurra serait une prise de tout premier choix, surtout pour remplacer un Yann Sommer jugé trop vieux par la direction.