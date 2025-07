Une star claque la porte, le PSG boucle un gros transfert !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, plusieurs médias ont révélé que l’avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG s’assombrissait. Le gardien italien pourrait clairement être vendu dans les prochaines semaines afin que Paris ne le perde pas libre de tout contrat l’été prochain. Si le club parisien devrait recruter Lucas Chevalier dans les prochaines semaines, il s’agirait avant tout d’un plan B. Explications.

Le PSG pourrait connaître une véritable révolution sur ce mercato estival. En effet, alors que les négociations pour la prolongation de Gianluigi Donnarumma n’ont pas abouti, le club de la capitale devrait recruter Lucas Chevalier . Le gardien du LOSC souhaite absolument rejoindre Paris , et s’est même entretenu avec Luis Enrique qui lui aurait présenté son projet de jeu.

Le PSG va vendre Donnarumma

L’avenir de Donnarumma lui, devrait s’écrire loin du PSG. Et pour cause, le club de la capitale ne veut pas prendre le risque de le perdre à l’issue de son contrat en juin 2026, et ne pas pouvoir bénéficier d’une indemnité de transfert. Ainsi, en décidant de vendre l’Italien cet été, les dirigeants parisiens s’assurent de récupérer un montant intéressant.