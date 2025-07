Mercato - De Zerbi : Son coup de foudre loin de l’OM

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Passé par l'Equateur, l'Allemagne ou encore l'Espagne, Pervis Estupiñán prend cette fois la direction de l’Italie et du mythique Milan AC. L’ancien joueur de Brighton n’a pas hésité au moment de dire oui à ce nouveau défi, qu’il considère comme l’aboutissement d’un rêve d’enfant. Une arrivée qui porte aussi, en filigrane, la marque de Roberto De Zerbi.

Il annonce la couleur

Des mots forts, portés par une volonté évidente de s’imposer rapidement à San Siro. Le joueur de 27 ans révèle également que l’intérêt du Milan AC n’a laissé aucune place au doute dans son esprit. « Je suis vraiment heureux, vraiment excité. C'était un rêve d'enfant de jouer dans un si grand club. Je suis tellement heureux que ce rêve soit devenu réalité. Tout le travail acharné a porté ses fruits et maintenant, j'ai hâte de commencer et de réussir ici. Quand mon agent m'a annoncé que Milan s'intéressait à moi, je lui ai dit que ce serait une excellente idée. C'est un club immense, tout le monde le sait. On est attentif lorsqu'on reçoit une offre de Milan. Je suis ravi et j'ai hâte de commencer. Je veux déjà commencer » a lâché Estupiñán.