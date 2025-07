Après le clash, réunion au sommet à l'OM ?

Annoncé à l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines déjà, Timothy Weah est toujours à la Juventus. Les négociations bloqueraient en effet sur l’indemnité de transfert, avec l’agent de l’international américain qui a récemment pris la parole pour pousser un énorme coup de gueule. Mais la situation pourrait finalement évoluer au cours des prochains jours...

Ancien du PSG et du LOSC , il pourrait être l‘une des recrues phare de l’ OM cet été. Timothy Weah semble être l’un des grands objectifs du mercato marseillais, avec sa polyvalence qui pourrait être un réel atout pour Roberto De Zerbi . Mais il faudra d’abord trouver un accord avec la Juventus , qui ne semble pas vouloir le brader.

« La classe ne s'achète pas pour un dirigeant »

Les médias italiens expliquent en effet que de 15M€, les Bianconeri serait passé à 20M€, un montant pas vraiment dans les cordes de l’OM. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’entourage du joueur est extrêmement agacé ! « Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole, mais ne pas le faire aujourd'hui serait accepter l'inacceptable et le manque de respect total » a déclaré Badou Sambague, sur RMC. « La classe ne s'achète pas pour un dirigeant c'est sûr, mais elle a toujours fait partie de l'histoire de la Juventus. Une personne est en train de saper cela. Let's see... ».