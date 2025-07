Nouveau transfert à l’OM, le PSG gâche tout ?

A la recherche de renforts, l’Olympique de Marseille souhaiterait s’attacher les services d’un ancien joueur du Paris Saint-Germain, avec Timothy Weah. Mais si un accord semblait possible avec la Juventus, où il évolue depuis l’été 2023, l’international américain s’éloignerait peu à peu depuis quelques jours.

En septembre dernier, la signature d’ Adrien Rabiot avait fait beaucoup de bruit. C’est évidemment son passé au PSG qui faisait parler, mais le milieu de terrain semble finalement avoir fait oublier ce détail, en devenant l’un des piliers de l’ OM . Et un autre cas semblable pourrait se dessiner en ce mercato estival...

Weah à l’OM avec Rabiot ?

Voilà plusieurs semaines déjà que l’on parle à Marseille de Timothy Weah, qui en plus du PSG a porté les couleurs du LOSC en Ligue 1. Très polyvalent, il serait une solution parfaite pour Roberto De Zerbi, puisqu’il peut évoluer en tant qu’ailier, milieu droit, latéral droit et même attaquant de pointe. Peu utilisé la saison dernière, il n’aurait carrément plus sa place dans les plans d’Igor Tudor à la Juventus.