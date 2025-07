Transfert à 35M€ : L’offre de la dernière chance pour l’OM !

Si dans les prochains jours Pierre-Emerick Aubameyang doit poser ses valises à Marseille, il n’est pas le seul renfort offensif espéré par l’OM. Le club phocéen tente depuis plusieurs semaines d’attirer Igor Paixão, mais l’opération s’avère très compliquée, en raison du prix demandé par le Feyenoord Rotterdam. Toutefois, Medhi Benatia s’apprête à envoyer une ultime offre à la formation néerlandaise pour tenter de rafler la mise.

Roberto De Zerbi l’a dit à de nombreuses reprises, il attend de nombreux renforts à l’OM. Avec la Ligue des champions en plus la saison prochaine, l’Italien aura besoin d’un effectif plus conséquent et Medhi Benatia le sait. Le dirigeant marseillais a d’ailleurs déjà commencé à s’activer puisque trois nouveaux joueurs ont posé leurs valises dans le sud de la France. Angel Gomes est arrivé libre en provenance de Lille, CJ Egan-Riley également, mais de Burnley, et le Marocain a mis la main à la poche pour signer une valeur sûre de Ligue 1 au poste de défenseur central, Facundo Medina.