Le Real Madrid veut réaliser son rêve, transfert XXL pour Mbappé !

Alexis Brunet

Depuis son arrivée au Real Madrid, Vinicius n’a jamais été aussi proche d’un départ. La prolongation de contrat du Brésilien n’avance pas et l’Arabie saoudite aimerait bien lui mettre la main dessus. Si cela arrive, Florentino Pérez souhaitera recruter une nouvelle star et le président madrilène rêverait de réunir Erling Haaland et Kylian Mbappé sous le même maillot.

À l’été 2024, le Real Madrid frappait un très gros coup sur le marché des transferts. Après sept ans au PSG, Kylian Mbappé décidait de rejoindre le géant espagnol et cela gratuitement, car il était en fin de contrat à Paris. Florentino Pérez ajoutait donc une nouvelle star à son club, mais il ne serait toujours pas rassasié.

Le Real Madrid piste Haaland en cas de départ de Vinicius D’après les informations de la SER, le Real Madrid aurait réfléchi à un plan pour attirer une nouvelle star au Real Madrid. En effet, Florentino Pérez rêverait d’associer Erling Haaland à Kylian Mbappé et cela serait possible en cas de départ de Vinicius. Le Norvégien viendrait remplacer numériquement le Brésilien, mais cela pourrait coûter cher, car le joueur de Manchester City est actuellement sous contrat jusqu’en 2034.