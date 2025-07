Transfert de Donnarumma - PSG : Le départ qui a tout changé ?

A moins d’un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma est annoncé sur le départ au Paris Saint-Germain. Mais pour aller où ? Car les destinations probables pour l’international italien de 26 ans ne sont pas très nombreuses, même si du côté de la Premier League on pourrait bien décider de faire quelques folies.

Le PSG d’accord avec Chevalier

La prolongation du gardien de but n’avancerait pas et pour ne pas le perdre dans moins d’un an comme un certain Kylian Mbappé, le PSG aurait décidé de se séparer de lui. Ça ne va toutefois pas être si simple de trouver preneur, puisque si Donnarumma est l’un de ces joueurs qui ferait saliver n’importe quel club, le volet économique de ce dossier est très important. En attendant, du côté de Paris on aurait déjà trouvé son successeur, puisque L’Equipe a annoncé récemment un accord de principe avec Lucas Chevalier du LOSC, vraisemblablement très apprécié au sein du club.