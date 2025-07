 Donnarumma : Le sale coup du PSG !

Pour le moment, Gianluigi Donnarumma est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2026, mais il y a des chances pour que l’Italien s’en aille avant. En effet, il serait actuellement plus proche d’un départ et Lucas Chevalier pourrait le remplacer. Les négociations pour sa prolongation de contrat n’avancent pas, notamment parce que les dirigeants parisiens lui offriraient un salaire moins important.

Le PSG offre un salaire moins important à Donnarumma

D’après les informations de L’Équipe, le PSG serait lassé de la lenteur des négociations avec l’entourage de Gianluigi Donnarumma pour une prolongation de contrat et il aurait donc décidé de changer son fusil d’épaule. Le club de la capitale ferait le forcing pour attirer Lucas Chevalier, qui appartient au LOSC et qui aurait déjà donné son accord pour rejoindre Paris. Mais alors comment peut-on expliquer que l’international italien va probablement quitter le champion de France, alors que tout semblait bien se passer ? Selon CaughtOffside, une raison très simple justifie cela : le PSG offrirait un salaire moins important à son dernier rempart. Une proposition que n’accepterait donc pas l’ancien portier de l’AC Milan, qui est qui plus est en position de force pour négocier une meilleure rémunération, lui qui sort d’une très grande saison et qui est en fin de contrat en juin 2026. Reste à voir si le champion de France perdra au change avec le départ du joueur de 26 ans et l’arrivée de Lucas Chevalier.