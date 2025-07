100M€ : Le Real Madrid offre un transfert au PSG ?

Pierrick Levallet

Au Real Madrid, un dossier agite le mercato. Et le PSG pourrait en profiter. Rodrygo serait de plus en plus poussé vers la sortie. Annoncé dans le viseur de la formation parisienne, l’international brésilien n’est plus spécialement désiré dans la capitale espagnole. Les Merengue auraient toutefois de grosses exigences pour lâcher l’attaquant de 24 ans.

Un dossier est en train d’agiter le mercato du côté du Real Madrid. La situation de Rodrygo a interpellé quelques cadors européens sur le marché. L’international brésilien a presque été laissé de côté pendant la Coupe du monde des clubs. Des équipes comme le PSG garderaient ainsi un œil attentif sur l’attaquant de 24 ans, dont le Real Madrid souhaiterait se séparer cet été.

Le Real Madrid compte sur le transfert de Rodrygo Comme le rapporte AS, les Merengue compteraient sur le transfert de Rodrygo pour renflouer leurs caisses et poursuivre leur mercato. La Casa Blanca aimerait réinvestir l’argent récupéré avec le départ du Brésilien sur d’autres joueurs. Rodrygo serait ainsi offert sur un plateau d’argent à ses prétendants. Le prix reste toutefois conséquent, puisque le Real Madrid réclamerait au moins 100M€.