PSG - Transfert à 75M€ : Le remplaçant de Barcola arrive !

Il y a quelques temps, le Bayern Munich était très intéressé par Bradley Barcola, qui était vu comme le parfait renfort pour dynamiter l’attaque munichoise. Mais le PSG a décidé de fermer la porte pour son international français et les dirigeants allemands ont donc dû trouver une autre piste. Cela les a conduit à Luis Diaz, qui devrait même rejoindre la formation de Bundesliga contre 75M€.

Cette saison, bon nombre de joueur du PSG ont impressionné. On pense notamment à Ousmane Dembélé qui est enfin devenu un grand buteur et qui a mené le club de la capitale vers son premier titre en Ligue des champions . Mais l’ancien Barcelonais n’est pas le seul joueur offensif à avoir tiré son épingle du jeu à Paris .

Luis Diaz va rejoindre le Bayern Munich

Forcément, cette grosse saison de Bradley Barcola a attiré l'œil et notamment celui du Bayern Munich. Le champion d’Allemagne avait fait du joueur du PSG sa priorité cet été, mais le club de la capitale a décidé de ne pas donner suite à cet intérêt, souhaitant à tout prix conserver son joueur. Les dirigeants munichois ont donc dû trouver une autre piste et ils sont passés à l’attaque pour Luis Diaz. D’ailleurs, d’après les informations de The Athletic, le Colombien va bien s’engager avec les Bavarois, qui vont débourser 75M€ pour le faire venir de Liverpool. L’ancien attaquant de Porto aurait même eu l’autorisation des Reds pour voyager et ainsi aller finaliser son transfert. Le Bayern Munich va donc enfin mettre la main sur son renfort offensif tant attendu.