Double transfert au PSG, la folle promesse à l’étranger !

Bien décidé à se séparer de plusieurs joueurs jugés indésirables, le PSG a peut-être reçu une bonne nouvelle. En effet, le président de Fenerbahçe, Ali Koç a promis aux supporters du club stambouliote que deux joueurs allaient signer prochainement. Difficile de ne pas y voir une référence à Marco Asensio et Milan Skriniar.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG n'a toujours pas officialisé de mouvements majeurs. Et pourtant, le club de la capitale espère bien se séparer de plusieurs joueurs jugés indésirables. Pour le moment, seuls les jeunes Yoram Zague, Naoufel El Hannach et Gabriel Moscardo sont partis sous la forme de prêt tandis que Lucas Lavallée a été vendu définitivement. Mais le PSG espère boucler des transferts plus importants.

Fenerbahçe promet deux transferts Dans cette optique, une annonce à l'étranger fait parler à Paris. En effet, le président de Fenerbahçe Ali Koç a promis l'arrivée de deux recrues dans les prochains jours. « Nos deux nouvelles recrues seront sur le terrain pour le match contre Feyenoord (troisième tour de la Ligue des Champions). Je ne peux pas révéler leurs noms ici, car ils n’ont pas encore signé ! », a-t-il devant le conseil d’administration du Fenerbahçe. Pour rappel, le club turc affrontera Feyenoord le 5 août.