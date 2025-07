PSG - 50M€ : Le transfert qui fait parler à l’étranger !

Axel Cornic

Poussé vers la sortie depuis un an, Randal Kolo Muani est revenu au Paris Saint-Germain. Son prêt à la Juventus s’est terminé le 15 juillet dernier et à seulement quelques semaines du début officiel de la saison de Ligue 1, on ne sait toujours pas où il va jouer.

Troisième plus gros transfert de l’histoire parisienne, Randal Kolo Muani semble surtout être l’un des plus gros fiascos du PSG. Il n’a que très peu joué sus les ordres de Luis Enrique et en janvier dernier, il a été prêté à la Juventus. Une solution qui lui a permis de relancer sa carrière, mais qui n’a été que passagère, puisque le voilà de retour à Paris.

« Je veux rester à la Juventus » La principale piste pour son avenir est évidemment à Turin, où on aimerait bien le garder. Et l’international français a lui-même pris position pour cette destination récemment, en déclarant : « Je veux rester. Je suis heureux ici, je peux bien jouer et marquer des buts, je suis heureux ». Sauf que pour le moment, les négociations entre la Juventus et le PSG n’avancent pas vraiment, avec d’ailleurs un véritable bras de fer qui est évoqué depuis quelques semaines.