Mbappé - Neymar : Le PSG réalise un énorme coup !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison dernière, le PSG a réussi à remporter la Ligue des champions après avoir complètement changé son projet. Et pour cause, le club de la capitale a décidé de se séparer de toutes ses stars. Après Lionel Messi et Neymar, c’est Kylian Mbappé qui est parti. Et Laurent Blanc n’en avait jamais douté.

Depuis le rachat du PSG par QSI, la victoire finale en Ligue des champions était une obsession. Et pourtant, malgré les arrivées de grandes stars comme Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé, les Parisiens n'y sont jamais parvenus. Alors lorsque les stars sont partis, les doutes étaient nombreux. Et pourtant, le PSG a remporté la C1 la saison dernière. Et Laurent Blanc n'a jamais douté.

Laurent Blanc n'a jamais douté du PSG « Oui, je suis content. Ça me fait plaisir. Quand j’y étais, le gros objectif, déjà, c’était de gagner la Coupe d’Europe. Tout le monde disait ‘à chaque fois c’est la même chose, Paris ne gagnera jamais la Coupe d’Europe, ce n’est pas la peine qu’ils investissent autant d’argent’. Moi, je tenais un discours complètement opposé. Je disais qu’ils avaient tort. Beaucoup de personnes, non seulement la presse, mais aussi les soi-disant spécialistes de football, n’étaient pas d’accord avec moi », assure-t-il auprès de Sport TV avant de poursuivre.