«L’un des meilleurs au monde» s'en va, le PSG va avoir un gros problème !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG pourrait connaître un gros changement au sein de son effectif. En effet, le club parisien pourrait changer de gardien de but en remplaçant Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier. Une suite certes logique selon Walid Acherchour, mais qui n’offre aucune garantie de plus-value en termes de niveau selon ce dernier.

Une révolution au PSG ? Depuis plusieurs saisons désormais, Gianluigi Donnarumma occupe le poste de gardien de but numéro un au sein du club de la capitale. Longtemps pointé du doigt pour ses erreurs lors des grands rendez-vous, le géant Italien a fait taire les critiques la saison dernière. En Ligue des Champions, notamment sur la phase finale, le gardien de 26 ans s’est montré impérial, sauvant ses partenaires plus d’une fois.

Donnarumma out, Lucas Chevalier arrive ?

Une saison plus qu’aboutie pour Gianluigi Donnarumma, même si sa situation contractuelle pourrait le faire quitter le PSG. En effet, alors que l’Italien et son clan ont refusé une première offre de prolongation, les dirigeants parisiens pourraient chercher à le vendre dès cet été afin de ne pas prendre le risque de le voir quitter le club libre à l’issue de son contrat en 2026. Afin de remplacer le numéro 99, le PSG avance grandement dans la signature de Lucas Chevalier. Âgé de 23 ans et sortant d’une saison très prometteuse avec le LOSC, le Français souhaite rejoindre le champion d’Europe. Pour Walid Acherchour, le PSG ne gagne pas forcément au change en se séparant de l’un des meilleurs gardiens du monde.