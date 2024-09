F1 : Galères chez Alpine, les sorties inquiétantes de Gasly et Ocon

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette saison, Alpine a connu plusieurs difficultés de tailles. L’écurie française aura sûrement à cœur de rebondir ce week-end avec le Grand Prix d’Azerbaïdjan. Mais Esteban Ocon et Pierre Gasly n’ont clairement pas brillé ce vendredi après les deux premières séances d’essais libres. Les réactions des deux Français ne laissent rien présager de bon pour cette course.

Que la saison semble longue pour Alpine. Si la 9ème place de Pierre Gasly lors du Grand Prix des Pays-Bas avait laissé une lueur d’espoir pour l’écurie française, rien ne semble aller. Ce week-end, alors que la Formule 1 a pris le cap de l’Azerbaïdjan, les deux premières séances d’essais libres n’ont pas vraiment réussi à Gasly et Esteban Ocon.

« Il nous manquait un temps de roulage précieux »

« Nous avons connu quelques soucis lors des essais libres 1 et nous avons dû rattraper notre retard cet après-midi en EL2 comme il nous manquait un temps de roulage précieux », a expliqué Esteban Ocon, victime d’un incident mécanique en EL1 et 19ème des EL2. « La deuxième séance était donc très chargée pour nous et nous avons réussi à faire beaucoup de travail pendant cette heure en piste. Nous avons des points à travailler ce soir et demain pour apporter plus de performances à la voiture. Nous savons maintenant sur quoi travailler avec les ingénieurs pour être prêts à connaître une meilleure journée demain ».

« Nous n’avons pas connu un vendredi propre, les EL1 et EL2 ont été compromis »

« Ce n’était pas une journée d’essais des plus tranquilles de notre côté », affirme de son côté Pierre Gasly, 18ème en EL1 ainsi qu’en EL2. « Nous n’avons pas connu un vendredi propre, les EL1 et EL2 ont été compromis pour des raisons différentes. Il nous reste beaucoup de travail à faire pour inverser la tendance et être mieux placés pour la suite du week-end. Nous allons tous travailler dur et essayer de trouver des améliorations », conclut le Normand dans des propos relayés par Next-Gen Auto.