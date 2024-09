F1 : Un crack hallucine après son départ d’Alpine

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Formé au sein de l’académie d’Alpine, où il devait succéder à Fernando Alonso, Oscar Piastri a finalement décidé de faire ses débuts en Formule 1 chez McLaren, avec qui il vit actuellement sa deuxième saison. S’il a connu sa première victoire cette année, l’Australien âgé de 23 ans s’attendait dans un premier temps à rejoindre une équipe de milieu de grille.

Lors du Grand Prix de Hongrie en juillet dernier, Oscar Piastri a décroché sa toute première victoire en Formule 1. Avec la montée en puissance de McLaren, qui pointe à 8 longueurs de Red Bull au championnat constructeur, l’Australien âgé de 23 ans, quatrième au classement des pilotes, peut se battre aux avant-postes. Ce qui est une surprise pour Oscar Piastri, qui au moment de son départ d’Alpine ne s’attendait pas forcément à cela.

« Je m’attendais à arriver dans une équipe de milieu de grille »

« Je m’attendais à arriver dans une équipe de milieu de grille. Bien sûr, j’ai senti que l’équipe avait du potentiel. Je pense que je ne m’attendais peut-être pas à un tel potentiel aussi rapidement, mais me donner l’opportunité de courir en F1 était de loin la chose la plus importante et ce succès si précoce est vraiment un bonus », a déclaré Oscar Piastri, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

« C’est une bonne chose d’avoir fait l’expérience des deux extrémités de la grille »

« Les mauvais résultats de l’année dernière ont peut-être un peu aidé pour faire face aux attentes. Je veux dire qu’il y avait encore beaucoup d’attentes et quand vous affrontez Lando, ce n’est jamais une comparaison facile », a ajouté Oscar Piastri. « Mais cela a peut-être enlevé un peu de pression sur le fait d’obtenir de gros résultats tout de suite. Je pense que maintenant que je suis aux avant-postes, j’ai l’impression d’être aussi prêt que possible. Bien sûr, j’apprends encore des choses en cours de route, mais d’une certaine manière, c’est une bonne chose d’avoir fait l’expérience des deux extrémités de la grille. »