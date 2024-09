F1 : En difficulté, Alpine annonce du lourd !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La saison 2024 ne répond pas vraiment aux attentes d'Alpine, qui traîne toujours dans le fond du classement. En réussissant à récolter 13 points à eux deux, Pierre Gasly et Esteban Ocon ne peuvent pas rivaliser avec les meilleures écuries, malgré quelques éclaircies. Ainsi, l'équipe française a travaillé durant la trêve estivale afin d'anticiper les améliorations à venir pour la fin de saison. Et visiblement, une certaine confiance a été retrouvée.

Loin du compte cette saison, l'écurie Alpine n'est que huitième au classement des constructeurs en Formule 1. L'équipe française a du mal avec sa voiture et ses pilotes ont souvent exprimé leur frustration à la fin des week-ends de course. Pourtant, on semble croire à une amélioration d'ici les prochains mois, voire les prochaines semaines, et on pourrait retrouver une Alpine beaucoup plus compétitive.

F1 : Alpine encore en difficulté, Gasly se déchaîne ! https://t.co/U7vTvTL3J1 pic.twitter.com/lMc23R35GF — le10sport (@le10sport) September 5, 2024

Alpine prépare du lourd

L'écurie française compte dans ses rangs deux pilotes qui ont réussi à s'imposer en Formule 1 : Pierre Gasly et Esteban Ocon. On pouvait donc s'attendre à de meilleurs résultats en 2024, mais la donne pourrait changer prochainement. « Dernièrement, nous avons réussi à améliorer la voiture et à améliorer nos performances en piste, mais la question principale est de savoir comment nous allons continuer à améliorer l’équipe et la voiture afin que nous puissions être en position de compétitivité en cette fin d’année, l’année prochaine et surtout à partir de 2026. L’équipe se concentre actuellement sur un plan de développement très clair et une direction très claire pour la voiture actuelle et celle de l’année prochaine, qui sera une continuité. C’est déjà en cours, et nous avons de très bons signes en termes d’aérodynamique et de simulations » promet David Sanchez, nouveau directeur technique exécutif d'Alpine, nommé en mai 2024.

Alpine a du travail

En cette saison 2024 si compliquée, Alpine n'a plus que huit courses pour confirmer ce léger regain de réussite. Pour rappel, Esteban Ocon et Pierre Gasly n'ont pas réussi à faire mieux qu'une 9ème place lors d'un Grand Prix en 2024. Cette semaine, les pilotes ont rendez-vous en Azerbaïdjan.