F1 - Verstappen : Le plan machiavélique de Ferrari

Pierrick Levallet

Après avoir bien démarré la saison, Max Verstappen connaît une période un peu plus compliquée ces derniers temps. Le pilote de Red Bull n’a plus gagné depuis le Grand Prix d’Espagne en juin dernier. Il faut dire que les autres écuries ont parfois tenté des coups machiavéliques pour déstabiliser le triple champion du monde en titre, à l’instar de Ferrari.

Dominateur en 2022 et 2023, Max Verstappen semblait bien parti pour régner à nouveau sur la F1 en 2024. Le Néerlandais avait parfaitement démarrer la saison, avec plusieurs victoires consécutives. Mais tout a changé ces derniers temps. Le pilote de Red Bull ne s’est plus imposé depuis le Grand Prix d’Espagne en juin dernier. S’il est toujours leader du classement des pilotes, Max Verstappen voit néanmoins ses rivaux de chez McLaren, Ferrari et Mercedes revenir.

Verstappen : L’inquiétante sortie de Red Bull sur son avenir ! https://t.co/c6txkhIZo8 pic.twitter.com/SaRSBaY0mv — le10sport (@le10sport) September 8, 2024

Ferrari a tenté sa chance pour un proche de Verstappen

Il faut néanmoins dire que les différentes écuries ont parfois tenté des coups machiavéliques pour déstabiliser Max Verstappen. Comme le rapporte F1i, Ferrari aurait notamment essayé de perturber le triple champion du monde en titre en tentant de recruter Gianpiero Lambiase. L’ingénieur de course de chez Red Bull est connu pour son calme face aux réactions parfois intenses de Max Verstappen en course. L’Italo-britannique a une collaboration solide avec le Néerlandais chez Red Bull. Ferrari aurait essayé de le séduire en lui faisant une proposition plutôt alléchante. Gianpiero Lambiase a toutefois décliné l’offre pour prolonger l’aventure avec Max Verstappen.

Mercedes et McLaren aussi dans le coup ?

La Scuderia ne serait d’ailleurs pas la seule écurie à avoir tenté sa chance avec l’ingénieur de chez Red Bull. Mercedes et McLaren seraient également intéressés par les services de Gianpiero Lambiase. L’écurie allemande aurait aussi approché Tom Hart, l’ingénieur de performance de Max Verstappen. Décidément, les différentes équipes font tout leur possible pour essayer de déstabiliser le Néerlandais. Tous les coups semblent permis pour tenter de faire tomber le triple champion du monde en titre.