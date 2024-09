Verstappen : L’inquiétante sortie de Red Bull sur son avenir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Max Verstappen et Red Bull traversent une passe difficile alors que le champion du monde en titre reste sur six Grands Prix sans victoire. De quoi relancer un avenir que l’on annonce déjà incertain ? Le Dr Helmut Marko reste en tout cas très prudent au moment d’évoquer la continuité du Néerlandais.

Alors qu’il semblait lancé pour encore écraser la concurrence en cette saison 2024, Max Verstappen enchaîne les contreperformances et a dû se contenter de la 6e place à Monza le week-end dernier. Cela fait déjà six courses de suite sans victoire pour le Néerlandais qui avait habitué à ne laisser que des miettes à ses concurrents et qui pourrait prendre une décision radicale pour son avenir.

Un transfert ou une année sabbatique pour Verstappen ?

Si une possible arrivée du côté de Mercedes avait fait parler dernièrement, l’hypothèse d’une année sabbatique est aujourd’hui évoquée pour Max Verstappen, frustré par les résultats mais également par les récents problèmes traversés par Red Bull, et ce malgré son contrat courant jusqu’en 2028. Au sein de l’écurie, on reste très prudent.

« 2026 c’est si loin »

« L’année prochaine, il pilotera pour Red Bull Racing. Mais 2026 c’est si loin, et pour l’instant nous nous concentrons entièrement sur le championnat du monde 2024, a indiqué le conseiller de Red Bull Helmut Marko, rapporté par Nextgen-Auto. L’avance au championnat des constructeurs est tombée à huit points, mais nous ne devons pas encore faire une croix sur le titre. Parce que si Max recommence à gagner et que Checo termine entre la troisième et la cinquième place, ce sera suffisant pour défendre avec succès le titre. Nous ne pensons qu’à cela pour le moment. 2026 donc, c’est encore loin. »