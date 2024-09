F1 : Il a métamorphosé Ferrari, Leclerc valide

Pierrick Levallet

Après de longues années de galères, Ferrari semble enfin voir le bout du tunnel. La Scuderia commence à rafler quelques victoires, à l’image de Charles Leclerc au Grand Prix d’Italie dimanche dernier. Cette réussite est en partie due à Frédéric Vasseur, arrivé en 2023 après le départ de Mattia Binotto. Le Français a changé certaines choses chez Ferrari. Et Charles Leclerc semble valider la vision de son directeur.

«Je pense que Fred a changé pas mal de choses»

« Ferrari est une équipe tellement énorme avec tellement d’histoire que ce n’est pas la tâche la plus facile de faire quelque chose comme ça. Je pense qu’il y a certaines valeurs fondamentales qui ne changeront jamais et je pense qu’elles ne doivent jamais changer non plus, car la valeur de la passion est quelque chose que, dans une certaine mesure, vous ne trouverez que chez Ferrari et c’est quelque chose d’absolument incroyable. [...] Je pense que Fred a changé pas mal de choses, ce qui a fait une grosse différence. D’abord, il a essayé de comprendre chaque individu au sein de l’équipe, il a essayé de comprendre la situation et de les mettre dans les meilleures conditions possibles pour tirer le maximum de chacun. C’est sans aucun doute l’une des plus grandes forces de Fred. L’autre chose est que j’ai l’impression qu’il agit toujours un peu comme un élément d’équilibre dans l’équipe » a d’abord expliqué le pilote de Ferrari dans des propos rapportés par F1 Only.

«J’ai entièrement confiance en ce que Fred fait»

« Chaque fois que vous faites une très bonne course avec Ferrari, tout le monde se sent très bien, très heureux, et Fred est toujours là pour dire : « oui, c’est super, mais maintenant recentrons nous un peu parce que ce n’est qu’une course et nous avons beaucoup d’autres », et c’est exactement la même chose dans les mauvais moments où tout le monde se sent déprimé, Fred est toujours là pour nous donner du positif dans une situation difficile pour remotiver tout le monde. Il est très calme émotionnellement et c’est une très bonne chose pour une équipe comme Ferrari. C’est ce dont Ferrari a besoin, donc je suis totalement confiant et j’ai entièrement confiance en ce que Fred fait » a ensuite ajouté Charles Leclerc. Le message fera sans doute plaisir à Frédéric Vasseur.