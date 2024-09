F1 : Mercedes fait un appel du pied à Verstappen !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après un nouvel échec à Monza dimanche dernier, Max Verstappen confirme un élan difficile chez Red Bull ces dernières semaines. Le pilote néerlandais n'a plus levé les bras sur la ligne depuis six courses, une éternité pour lui au vu de la domination dont il fait preuve en Formule 1 depuis trois ans. La situation est telle que son avenir est sérieusement en discussion, alors qu'un membre de Mercedes se verrait bien collaborer avec lui.

Alors que la situation autour de Max Verstappen est de plus en plus compliquée, certaines écuries commencent à s'intéresser sérieusement à son cas. La situation pourrait dégénérer et c'est Mercedes qui pourrait en profiter en 2026. Le triple champion du monde a eu des contacts rapprochés avec l'écurie allemande et récemment, c'est George Russell qui a avoué qu'il se verrait bien évoluer aux côtés du Néerlandais.

F1 : Alonso, Norris... Duo de folie avec Verstappen, la folle annonce de Red Bull https://t.co/vt68hZ6j4J pic.twitter.com/qm5HtTEwMw — le10sport (@le10sport) September 6, 2024

Russell attend Verstappen

En réussissant à s'intégrer parfaitement chez Mercedes aux côtés de Lewis Hamilton, George Russell est devenu l'un des pilotes capables de s'imposer en Formule 1. Le Britannique a réussi à challenger son illustre compatriote et s'imagine pouvoir faire la même chose avec Max Verstappen. « Oui, je l'ai déjà dit. Hypothétiquement, j'adorerais être coéquipier avec Max parce qu'il est considéré comme le meilleur du moment, de la même manière que Lewis l'a été pendant toutes ces années chez Mercedes. Personne n'aurait pu s'attendre à ce qu'un jeune qui a passé trois ans chez Williams vienne concurrencer et battre un septuple Champion du monde. Et c'est exactement la même chose avec Max, personne ne croit qu'il puisse être battu, mais je crois que c'est possible et qu'il n'y a qu'une seule façon de le prouver » a-t-il récemment déclaré dans des propos rapportés par Motorsport.

Verstappen prêt à quitter Red Bull ?

En ne pouvant pas cacher sa déception des résultats récents avec Red Bull, Max Verstappen alimente sérieusement les rumeurs autour d'un éventuel départ de l'écurie autrichienne. Le Néerlandais est sous contrat jusqu'en 2028 mais il pourrait être approché sérieusement par Mercedes. L'équipe allemande a déjà officialisé le coéquipier de George Russell pour 2025 : Kimi Antonelli. Les choses pourraient changer ensuite...