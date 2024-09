F1 : Alonso, Norris... Duo de folie avec Verstappen, la folle annonce de Red Bull

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis de nombreuses années, Red Bull peine à trouver le pilote parfait pour épauler Max Verstappen. A l'exception de Sergio Pérez, l'écurie autrichienne a d'ailleurs toujours choisi de piocher dans son vivier, mais Helmut Marko révèle que par le passé, Fernando Alonso, et surtout Lando Norris, ont été proches de signer chez Red Bull pour former un duo qui aurait fait des étincelles.

Depuis son arrivée en Formule 1, Red Bull a développé un modèle inédit de formation des pilotes. Par conséquent, à part de rares exceptions comme Mark Webber ou Sergio Pérez, l'écurie autrichienne pioche dans son giron pour occuper les baquets de ses quatre monoplaces chez Red Bull et Racing Bulls. D'ailleurs, Max Verstappen et Sebastian Vettel, les deux champions du monde au volant d'une monoplace estampillée de la marque de la boisson énergisante, sont issus de l'académie Red Bull. Et pourtant, Helmut Marko, responsable de la filière des jeunes pilotes chez Red Bull, révèle qu'un pilote externe aurait pu débarquer pour faire équipe avec Max Verstappen : Lando Norris.

F1 : Verstappen chez Mercedes, l'annonce de Toto Wolff qui met le feu au paddock https://t.co/9P7fyazSvw pic.twitter.com/tgOHA7pHy8 — le10sport (@le10sport) September 5, 2024

Norris était tout proche de Red Bull...

« Comme vous le savez tous, nous avons eu de sérieuses discussions avec Lando pour son arrivée en F1, mais pour vous révéler à quel point elles étaient proches, nous avions un contrat prêt pour Lando Norris pour AlphaTauri, ou Toro Rosso, à ce moment-là pour 2019. Et malheureusement, McLaren l’a découvert... et il y avait une clause qu’ils ont pu activer juste à temps et a mis fin à cette coopération avec Lando Norris », lance le dirigeant de Red Bull dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.

... Alonso aussi !

Relancé sur le nombre de pilotes contacté hors du giron Red Bull, Helmut Marko donne un autre exemple, un certain Fernando Alonso : « Je peux les compter sur les doigts d’une main. Un autre exemple ? Avant de commencer à gagner, je ne sais pas exactement en quelle année, je crois que c’était en 2008, nous avions discuté avec Fernando Alonso, mais il ne nous prenait pas au sérieux, je suppose, et donc ça n’a pas eu lieu. Mais pour le reste nous sommes fiers d’avoir produit nos deux champions du monde, Vettel et Verstappen ». Reste désormais à savoir si Sergio Pérez sera remplacé par un pilote de l'académie Red Bull en cas départ.